El Niño tem 81% de chance de atingir categoria 'muito forte' até o fim do ano, diz NOAA

O fenômeno El Niño ganhou força e agora tem 81% de probabilidade de atingir a categoria "muito forte" entre outubro e dezembro deste ano, segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (9) pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agência de previsão climática dos Estados Unidos. Caso a projeção se confirme, este poderá ser o episódio mais intenso desde 1950, quando começaram os registros do fenômeno.

Até então, a previsão era de que o El Niño se fortalecesse ao longo de 2026, mas ainda não havia estimativas sobre a intensidade que poderia alcançar. O novo boletim da NOAA representa uma atualização desse cenário.

A agência também estima em 97% a probabilidade de o fenômeno permanecer ativo entre março e junho de 2027, período que corresponde à primavera no Hemisfério Norte e ao outono no Hemisfério Sul.

Segundo a NOAA, o El Niño se intensificou durante o mês de junho, provocando aumento superior a 1°C na temperatura da superfície do Oceano Pacífico central e leste.

O órgão ressalta que um El Niño mais intenso não significa, necessariamente, a ocorrência de eventos climáticos extremos, mas aumenta a probabilidade de episódios de calor intenso e de tempestades em diferentes regiões do planeta.

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial. Essa alteração modifica o regime de chuvas e a circulação dos ventos em diversas partes do mundo.