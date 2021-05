E se a moda pega? Homem em situação de rua fatura dinheiro vendendo 'carinho' em seu gato

O podcaster Leandro Santos, conhecido como Mussum Alive nas redes sociais, publicou uma história bastante inusitada, esta semana, envolvendo um gatinho e seu dono, uma pessoa em situação de rua. Ao parar o carro em um farol, ele se deparou com um homem que pedia dinheiro em troca de deixar que os motoristas fizessem carinho em seu gato.

Ele compartilhou o momento em seu Twitter. “O mano está no farol pedindo dinheiro em troca de deixar fazer carinho no gato”, e se mostrou bem satisfeito com a ideia: “Já deixei dez ‘conto’ (reais) e tá formando um p*t* trânsito”, escreveu.

O mano tá no farol pedindo dinheiro em troca de deixar fazer carinho no gato.



Ja deixei 10 conto e tá formando um puta trânsito pic.twitter.com/QMnU2L44HN — Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) May 16, 2021

Ao Canal do Pet, Leandro contou ter tomado um susto com toda a repercussão que tomou, mas não resistiu ao ver o felino. “Quando ele veio, me derreti, porque amo gatos. Dei todo o dinheiro que tinha no carro para ele e fiz carinho até o farol abrir”, disse.

A situação inusitada viralizou e chamou a atenção de vários tutores de gatos, que enxergaram na ideia uma nova forma de empreendedorismo felino.