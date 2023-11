É possível morrer de calor? Veja como ocorre a hipertermia e o que fazer para evitar o quadro

Com a nova onda de calor no Brasil e temperaturas até 5°C acima das médias anteriores, as chances de problemas de saúde causados por esse tipo de ambiente aumentaram significativamente. A hipertermia é um dos tipos mais perigosos dessas condições e, se não tratada, pode gerar óbito em poucas horas. Veja como uma pessoa pode morrer de calor, os sintomas de hipertermia e o que fazer para evitar.

É possível morrer de calor?

A hipertermia, ou insolação grave, ocorre quando o corpo não consegue dissipar o calor e esse último aumenta internamente e externamente até níveis perigosos, a ponto de danificar órgãos e gerar óbito.

O quadro hipertérmico pode ocorrer em uma variedade de temperaturas e ambientes, uma vez que depende do corpo do paciente, porém é mais comum durante ondas de calor e em ambientes úmidos. Crianças, idosos, pessoas com comorbidades, atletas, pessoas que trabalham ao ar livre têm maiores chances de sofrer insolação e hipertermia.

Quais os sintomas de hipertermia?

Os sintomas podem incluir confusão, fraqueza, tontura, náuseas, pulso e respiração aceleradas, porém cada caso apresenta uma combinação diferente de sintomas. Se não for tratada imediatemente, a hipertermia progridirá para o golpe de calor, que é fatal em muitos casos.

Como evitar insolação, hipertermia e morte por calor?

Algumas formas de previnir insolação e, consequentemente, a hipertermia são:

Beber mais de 2 litros de água por dia, bem divididos ao longo das horas Usar roupas leves, soltas e de cores claras, bem como chapéus de abas largas Evitar atividades extenuantes durante os horários mais quentes do dia Descansar em locais abrigados do sol regularmente Usar toalhas molhadas, banhos frios ou sprays de água para se refrescar