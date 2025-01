Duas pessoas morrem após queda de avião de pequeno porte no litoral de São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira, 9, na orla da praia do Cruzeiro, próximo à pista de skate, em Ubatuba, no litoral de São Paulo.

A Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Segurança, bombeiros e Polícia Militar já estão no local, isolando e fazendo a retirada das vítimas.

Até o momento, há informação é de que há oito vítimas, sendo cinco dentro da aeronave - 2 adultos, 2 crianças e o piloto) e três pessoas que passavam na pista de skate.

Às 10h58, foram confirmados dois óbitos, um deles, o piloto, que estava preso às ferragens.

As outras pessoas foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico.

A Rede VOA confirmou o acidente com a aeronave prefixo PR GFS - modelo Cessna Citation 525 CJ1 - nas proximidades do Aeroporto de Ubatuba, administrado pela concessionária.

A aeronave saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), com cinco pessoas e tentou pousar em Ubatuba. As condições meteorológicas eram ruins, com chuva e pista molhada.

Imagens mostram a aeronave caindo dentro do mar. Ao explodir, uma nuvem de fumaça tomou conta do céu.

Segundo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), equipes permanecem no local para acompanhar a ocorrência.