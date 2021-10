VÍDEO: Donos de farmácia são executados na frente de clientes do estabelecimento

Os donos de uma farmácia foram mortos na noite desta quarta-feira (27), dentro do próprio estabelecimento, na frente dos clientes. As vítimas eram irmãos. Rômulo e Rodrigo Cabral foram atacados por uma dupla que ainda não foi identificada pela polícia. O crime aconteceu em Manaus (AM), e foi destaque no Portal do Holanda.

Os assassinos teriam chegado em uma motocicleta e começaram a atirar nos irmãos. Uma das vítimas morreu dentro da farmácia. O outro irmão, foi morto na frente do estabelecimento. A ação aconteceu com clientes dentro da drogaria.

Após o crime, a dupla de criminosos sai da farmácia, um deles atira mais uma vez na vítima morta na calçada, e depois os atiradores sobem na moto para fugir. O duplo homicídio é investigado pela Polícia Civil.