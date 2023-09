Donos de clínica que torturava pacientes são pastores evangélicos, afirmam as investigações

A Polícia Civil descobriu, durante as investigações, que a clínica clandestina acusada de torturar 50 pacientes e mantê-los em cárcere privado pertence a um casal de pastores evangélicos de uma igreja em Anápolis, a 55 km da capital de Goiânia. O casal foi identificado como Junior Klaus e Suelen Klaus. As vítimas são homens de 14 a 96 anos incluindo pessoas com autismo, usuários de cadeira de rodas e com transtornos mentais.

VEJA MAIS

Segundo a corporação, Suelen foi presa durante a operação junto com outras cinco pessoas. Ela é servidora pública da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) da cidade, cuja prefeitura informou que fará o desligamento da servidora no Diário Oficial da União.

Já o marido, Júnior Klaus, continua foragido. Ele conseguiu fugir pela mata localizada na zona rural do município. A igreja que o casal liderava se chama Igreja Batista Nova Vida de Anápolis.

Segundo a Polícia Civil, “todos responderão por tortura e cárcere privado qualificados e foram recolhidos na cadeia pública, com exceção de um, que fugiu durante a diligência e segue sendo procurado”.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com