Dono de empresa de cosméticos diz que brasileiras 'destroem seus rostos com plásticas'

O dono de uma das maiores empresas de cosméticos do mundo afirmou que as brasileiras seguem uma cultura intensa de normalização das cirurgias plásticas. De acordo com o executivo, as mulheres optam por intervenções cirúrgicas ao invés de buscar métodos menos invasivos de cuidados estéticos. A declaração foi feita por Reinold Geiger, dono da L’Occitane, em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada no último sábado (16).

“As pessoas no Brasil fazem muita cirurgia plástica. Começam com 30 anos. Aí, aos 40, têm que fazer uma 2ª cirurgia. Aos 50, uma 3ª. E, na verdade, estão destruindo seus rostos”, disse o austríaco.

“Acredito que as pessoas começarão a perceber isso e a descobrir que existem cuidados faciais muito eficazes”, declarou.

Para Geiger, essa cultura de cirurgias plásticas interfere em seus negócios, pois ao invés de investir na compra de cosméticos, as brasileiras optam pelos procedimentos. Além desse fator cultural, o executivo também criticou as burocracias e os impostos para operar no Brasil.