Dono da lancha Jesus posta foto momentos antes da tragédia que matou 10 pessoas em Minas Gerais

O empresário Jesus Santos, mais conhecido como Zuza, proprietário da lancha Jesus, publicou nas redes sociais, fotos do embarque dos turistas antes dos passeios que antecederam a tragédia em Capitólio, em Minas Gerais, quando uma rocha se desprendeu e matou 10 pessoas, no último sábado (8). O acidente repercutiu no mundo. As informações são do portal Terra.

A foto foi divulgada pelo Facebook do jornal Folha Regional, em São José da Barra, município distante 45,7 km de Capitólio-MG.

O tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, confirmou que a lancha foi a primeira a ser encontrada após a tragédia. “As vítimas estavam na lancha de nome Jesus, que foi uma das quatro impactadas pelo desprendimento da rocha”, disse.

Nessa fatalidade estavam: Maykon Douglas de Osti; Capitóliola da Silva, namorada de Mykon; Carmem Pinheiro, mãe de Camila e Geovany Teixeira da Silva, de 37 anos, namorado de Carmem, todos moradores do Jardim Nova terra, Bairro Matão, em Sumaré-SP.

Segundo a publicação do portal o Terra, Maykon Douglas faria aniversário de 25 anos no domingo (9). Além dele, também estava Júlio Borges Antunes, de 68 anos, identificado como sendo a primeira vítima da tragédia. Ele morava em São José da Barra, cidade que fica a 45,7 km do local do acidente, e pela primeira vez, resolveu fazer o passeio de barco no cânion. Júlio foi sepultado neste domingo.