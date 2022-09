Domador de leão é preso 25 anos após animal matar uma criança

Um homem de 48 anos foi preso, condenado por homicídio doloso, ocorrido há 25 anos em Tianguá, no interior do Ceará. O artista circense trabalhava como domador de leões na época e responde pela morte de uma criança de quatro anos. As informações são do Diário do Nordeste.

A PRF informou que a detenção aconteceu quando agentes abordaram o condutor de um veículo VW Crossfox no Km 8 da BR 459, no município de Poços de Caldas (MG), durante uma ação policial, orientada pelo serviço de inteligência da instituição.

Ele foi conduzido ileso à Depol de Poços de Caldas (MG) e o veículo foi encaminhado para o pátio credenciado da PRF.

O caso

O homem trabalhava como domador de leão na época do ocorrido. Durante uma exibição do animal pelas ruas da cidade, para chamar atenção do público para o circo que estava instalado naquela localidade, ele perdeu o controle do felino, que atacou e matou uma criança de quatro anos.

Em um consulta aos sistemas de segurança pública, foi verificado a existência de um mandado de prisão, pendente de cumprimento, emitido em 18 de maio de 2018, pela 1ª Vara da comarca de Tianguá, relativo ao crime cometido há 25 anos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)