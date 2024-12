Dnit instaurou sindicância sobre desabamento de ponte entre TO e MA, diz Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) instaurou nesta terça-feira, 24, sindicâncias para apurar as responsabilidades sobre o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, entre Tocantins e Maranhão.

"Publicamos também hoje o decreto emergencial para construção da nova ponte o mais rápido possível e, por solicitação nossa, equipes da Marinha do Brasil chegaram hoje à região com equipamentos para buscas precisas no leito do rio. Seguimos empenhados em minimizar os danos e reconectar os dois estados", escreveu o ministro em sua conta no X (antigo Twitter).

Na segunda-feira, 23, em visita ao local do acidente, o ministro já havia anunciado a abertura de um decreto emergencial para a reconstrução da ponte ainda em 2024 e a sindicância para apuração dos responsáveis pelo desastre.

Localizada na BR-226, sobre o rio Tocantins, a ponte liga os Estados do Maranhão e Tocantins pelos municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). O eixo rodoviário é importante para o escoamento de produção e transporte de mercadorias entre os dois estados. O desabamento aconteceu no último domingo, 22.