Distribuidoras relatam problemas temporários em sistemas por apagão cibernético, diz Aneel

Algumas distribuidoras de energia elétrica relataram problemas temporários em sistemas comerciais e de atendimento ao consumidor em função do apagão cibernético global que afeta vários tipos de serviços nesta sexta-feira (19/7) disse a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em comunicado, a autarquia afirmou que as concessionárias repassaram informações à Abradee, associação que representa o segmento, e que as distribuidoras estão em prontidão e mobilizadas para reduzir eventuais impactos.

Mais cedo, a Aneel havia dito que haviam sido reportadas falhas em sistemas como call centers, aplicativos e despacho de equipes de campo, que estavam sendo atendidas, alternativamente, via rádio.

A Aneel destacou ainda que não houve impacto em seus sistemas computacionais, bases de dados e plataformas de atendimento ao consumidor.

"Também não houve impactos no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e, com isso, não há intercorrências na operação do Sistema Interligado Nacional (SIN)", acrescentou.