Dispensa de vistos entre Brasil e Japão começa a valer ainda em setembro; entenda

A dispensa de vistos entre Brasil e Japão passará a valer, nos respectivos países, a partir do dia 30 de setembro deste ano, valendo até o dia 29 de setembro de 2026.

A autorização valerá para brasileiros e japoneses que queiram ficar menos de 90 dias consecutivos nos países e que não tenham a intenção de buscar emprego nas regiões.

VEJA MAIS

Os países ainda poderão suspender a aplicação de modo temporário por razões políticas, incluindo as relacionadas à segurança pública, ordem e saúde.

O termo também estabelece que os viajantes devam obedecer às leis e regulamentos dos países, que poderão recusar a entrada ou a permanência de cidadãos que considerarem prejudiciais nos interesses nacionais.

Exigências de vistos

O governo brasileiro anunciou, em maio deste ano, que o país iria retomar a exigência do vistos de japoneses, questão essa derrubada após visita do Presidente Lula ao Japão, onde um acordo foi feito, visando derrubar a necessidade de vistos entre os países.

Na última sexta-feira (08), o Governo Federal adiou para 2024 a obrigatoriedade de vistos de cidadãos da Austrália, Canadá e EUA no Brasil. De início, a previsão era de que as cobranças retornariam no dia 1º de outubro, cujo prazo foi adiado para janeiro do próximo ano.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com