Direita pode ter um forte candidato para as eleições em 2026, diz Arthur Lira

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), afirmou que existe um "claro posicionamento" de direita no Brasil e que qualquer nova liderança que conseguir um equilíbrio será um "forte candidato" nas eleições de 2026, em entrevista ao programa "Caminhos com Abilio Diniz", da emissora CNN Brasil.

“Hoje, claramente você tem um país que está posicionado, 30 e tantos por cento de um lado, 30 e tantos por cento do outro, e alguns indecisos, mas, hoje já existe um posicionamento claro de direita e, qualquer nova liderança que consiga com equilíbrio, com altivez, demonstrar que é viável, será um forte candidato em 2026”, afirmou o presidente da Câmara.

VEJA MAIS

O congressista disse que quem pensava de maneira mais liberal e tinha uma ideologia à direita, vivia “calado”, em tempos passados, mas que, agora, a direita existe “abertamente” no Brasil.

Lira disse ainda que o brasileiro não vota nos partidos, mas nas “pessoas”. Se o candidato da direita conseguir apoio e pegar um momento com mais “propulsão” na economia, será decisivo para o concorrente, segundo fala do presidente da câmara.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)