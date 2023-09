Dino pede esclarecimentos sobre criança baleada em ação da PRF

Nesta sexta-feira (8), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais para dar satisfação sobre a ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, em que a criança Heloísa dos Santos, de 3 anos, foi baleada na cabeça.

Dino afirmou que já solicitou esclarecimentos e providências dos órgãos de direção da PRF no Rio de Janeiro. “Estou aguardando a resposta, que será comunicada imediatamente”, escreveu o ministro em sua conta no Twitter.

“Mandei acelerar a revisão da doutrina policial e manuais de procedimento na PRF, como já havia determinado quando da demissão dos policiais do caso Genivaldo, em Sergipe. Outras medidas serão informadas em breve”. Os agentes da PRF envolvidos na ocorrência foram afastados.

Criança estava em com carro com a família

Heloísa foi baleada na noite de quinta-feira (7). No momento do acidente, ela estava dentro do veículo com os pais, a irmã de 8 anos e a tia. Segundo a família, os tiros vieram de agentes da PRF que perseguiram o veículo.

A criança foi atingida na cabeça e na coluna. Ela está desacordada e internada na CTI do hospital Adão Pereira Nunes. O estado de saúde é grave.