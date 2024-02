Dinheiro enterrado: casa era de mãe de ex-servidor investigado pela PF; R$ 60 mil estavam em jardim

Um aposentado, ao visitar a filha, encontrou cerca de R$ 60 mil dentro de um pote de sorvete enterrado no jardim no lote. O imóvel antes pertencia à mãe de um ex-secretário de Saúde investigado pela Polícia Federal (PF) por supostos desvios de dinheiro público em Palmas, Tocantins.

Identificada como Inêz Piva de Santana, a antiga proprietária da casa é mãe de Afonso Piva, ex-secretário de Estado de Saúde. A informação é do G1.

VEJA MAIS

O site informa que, em agosto de 2023, o ex-secretário foi afastado do cargo após ser alvo de operação da PF que investigava irregularidades em contratos da Secretaria de Estado da Saúde. Entre eles, a compra de 4 milhões de seringas para hospitais públicos.

Ainda em agosto do mesmo ano, o aposentado comprou a casa da mãe do ex-secretário. A filha dele mora no local.

Defesa da antiga dona do imóvel não se manifestou

A defesa de Inêz e Afonso informou que apenas vai emitir alguma declaração às autoridades caso os clientes sejam intimados.

O dinheiro foi descoberto na manhã desse sábado (17). O advogado Dhiogennes André Pereira Araújo contou ao Metrópoles que o idoso visitava a filha quando decidiu limpar o quintal.

No momento da faxina, ele encontrou o pote de sorvete enterrado com maços de notas de R$ 100 e R$ 50, ainda segundo o advogado.

Depois de encontrar o dinheiro, o aposentado resolveu chamar as autoridades e entregar o pote de sorvete.