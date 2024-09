Dia do Sexo: confira 20 frases provocantes para 'aquecer' a relação

O Dia do Sexo é comemorado em 6 de setembro e muitas pessoas devem aproveitar esse dia com o ato em si. Mas, que tal aproveitar para aquecer a relação sexual com frases provocantes? A Redação Integrada de O Liberal selecionou 20 frases picantes para você expressar seus desejos e deixar seu/sua parceiro(a) com tesão. Confira:

"Hoje à noite, vou te fazer gemer tão alto que você vai precisar de um aviso de vizinho." "Quero sentir cada centímetro seu dentro de mim e te fazer perder o controle." "Vou te fazer experimentar orgasmos tão intensos que você vai se esquecer do seu nome." "Prepare-se para uma noite onde cada toque meu vai te levar ao limite do prazer." "Vou te explorar de uma maneira tão detalhada que você vai se sentir completamente dominado." "Quero que você sinta cada onda de prazer me atravessando e te fazendo gritar." "Vou te dar uma noite tão quente que você vai se contorcer e implorar por mais." "Cada beijo e toque meu vai te levar ao auge do prazer e deixar você sem fôlego." "Vou te fazer delirar com carícias e movimentos que vão te fazer se perder em mim." "Adivinha qual meu plano preferido para comemorar o Dia do Sexo com você..." "Quero ouvir você gemer e se contorcer enquanto eu te toco e exploro cada parte do seu corpo." "Vou te fazer sentir prazer de uma forma tão intensa que você vai querer repetir a noite inteira." "Hoje à noite, vou te dar uma experiência sexual que você nunca vai esquecer." "Quero te fazer sentir prazer até você perder completamente o controle e se entregar a mim." "Vou te dar uma noite de prazer absoluto, onde cada toque meu vai te levar mais perto do clímax." "Prepare-se para sentir uma onda de prazer que vai fazer você se esquecer de tudo ao redor." "Vou fazer você gemer de prazer e se contorcer de desejo com cada movimento meu." "Hoje à noite, quero te fazer sentir um prazer tão avassalador que você vai se perder em mim." "Cada toque meu vai ser uma promessa de mais prazer e intensidade ao longo da noite." "Vou explorar seu corpo e te fazer sentir um prazer tão intenso que você vai se sentir completamente realizado."

Qual a origem do Dia do Sexo?

O Dia do Sexo começou como uma campanha publicitária da marca de preservativos em 2008, mas rapidamente ganhou popularidade e se transformou em um marco para promover a conscientização sobre a importância do sexo seguro, a saúde sexual e a quebra de tabus sobre o tema.

Segundo o site Calendarr, apesar de ser uma data que permite leveza e humor, o Dia do Sexo também tem um objetivo mais sério. Ele serve como uma oportunidade para discutir a educação sexual, prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e promover o uso de preservativos. Além disso, a data estimula a reflexão sobre consentimento, igualdade nas relações e respeito às diferentes orientações e desejos sexuais.