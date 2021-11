Dezenas de cidades paulistas cancelam o carnaval de 2022

No Estado de São Paulo, 43 cidades já cancelaram o carnaval em 2022 por receio de uma nova onda de covid-19. Entre as cidades estão Botucatu, Ubatuba, Sorocaba, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Franca e Taubaté. As informações foram divulgadas pela Veja São Paulo.

Algumas cidades permitirão eventos e festas, mas outras, como Jundiaí, proibiram todo tipo de festa. Além da justificativa sanitária, alguns municípios também declararam não ter verba para a realização de eventos.

Já na capital, o carnaval por ora está confirmado prefeito Ricardo Nunes (MDB), que planeja montar um comitê com outras capitais do Brasil, como Salvador, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro, para coordenar medidas e procedimentos para a festa de 2022.

A lista completa de cidades que cancelaram a festa até o momento é: Botucatu, Lins, Itápolis, Ibitinga, Borborema, Sorocaba, Jundiaí, Cabreúva, Jarinu, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Itatiba, Itupeva, Marília, Mogi das Cruzes, Poá, Suzano, Salesópolis, Potirendaba, Franca, Mogi das Cruzes, Monteiro Lobato, São Bento do Sapucaí, Barrinha, Jaboticabal, Pitangueiras, Guariba, Pradópolis, Taquaritinga, Dumont, São Simão, Santa Ernestina, Guatapará, Monte Alto, Dobrada, Cunha, Natividade da Serra, Ubatuba, Taubaté, Santa Isabel, Roseira, Paraibuna e Santo Antônio do Pinhal.