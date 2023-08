Governo Federal inicia inscrições para o programa Desenrola Brasil; veja como participar

O Governo Federal iniciou as inscrições para mais uma etapa do Desenrola Brasil na última segunda-feira (28). A plataforma visa aproximar os credores - empresas com dívidas a receber - dos devedores, ofertando uma possível renegociação de dívidas bancárias e não bancárias. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de setembro.

Bancos, varejistas, companhias de água e saneamento e distribuidoras de eletricidade estão entre as empresas que podem se inscrever e posteriormente devem indicar suas dívidas e atualizar os valores.

No portal, as companhias deverão assinar digitalmente o Termo de Adesão por meio do eCPF do representante legal cadastrado na Receita Federal e, em seguida, podem baixar o Manual do Credor, com orientações técnicas importantes.

O processo de inscrição será concluído no momento em que os credores atualizarem as dívidas, seguindo os critérios do portal, fornecendo as informações necessárias. Após isso, acontecerá o processo competitivo sob a forma de leilão de maior desconto, que delimitará as dívidas que farão jus à garantia de cobertura de risco pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Para esta fase, serão contempladas pessoas que ganhem até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no programa social CadÚnico com dívidas que não ultrapassem R$5 mil.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)