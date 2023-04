Desabamento em Olinda: número de mortos sobe para duas pessoas

Duas pessoas morreram após um edifício desabar no bairro Jardim Atlântico, em Olinda, no Grande Recife, de acordo com o Corpo de Bombeiros. As duas vítimas eram do sexo masculino: uma com 13 anos e a outra com idade ainda desconhecida.

Além disso, três mulheres e um homem foram resgatados com vida e encaminhados para hospitais. A equipe de busca no local disse que duas estavam em estado grave e duas com ferimentos leves. Três cachorros também foram retirados dos escombros vivos.

Informações sobre as vítimas resgatadas com vida:

Sexo feminino, 25 anos (UPA Olinda) Sexo feminino, 25 anos (UPA Olinda) Sexo feminino, 30 anos (Hospital Miguel Arraes) Sexo masculino, 45 anos (Hospital da Restauração)

O Hospital da Restauração informou, em nota, que o homem de 45 anos deu entrada na Unidade de Trauma às 23h57 com uma fratura na mão. O quadro de saúde dele é estável.

Repercussão

Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Olinda, professor Lupércio, declarou que as Secretarias da cidade "estão de prontidão para ajudar no que for preciso". Confira a mensagem:

Já a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se manifestou dizendo que prestará todo o apoio necessário.

