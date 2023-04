Desabamento em Olinda: homem de 53 anos é resgatado vivo após dez horas soterrado

Após duas pessoas morrerem com o desabamento de um prédio em Olinda, um homem de 53 anos foi encontrado soterrado por escombros e resgatado com vida na manhã desta sexta (28) pelos bombeiros. A vítima, identificada apenas como Ebenezer, foi levada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na região central do Recife.

O homem foi resgatado pouco depois das 8h, sendo que o acidente aconteceu por volta das 22h da quinta-feira (27) e ele foi encontrado meia-noite. No momento, ele tinha um desconforto respiratório e, por isso, recebeu uma máscra de oxigênio e foi monitorado a cada 30 minutos até ser resgatado.

Ele deu entrada no hospital às 9h, com um trauma na perna esquerda, necessitando passar por um procedimento cirúrgico. O estado de saúde, segundo a unidade, é considerado estável. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que ele conseguia sentir as pernas e mexer os dedos do pé no momento do resgate. Ebenezer estava falando, consciente e orientado, segundo o médico Marcos Pablo, do Samu.

A esposa de Ebenezer é uma das vítimas buscadas em meio aos escombros, segundo o major Osvaldo Carneiro, supervisor de operações do Corpo de Bombeiros.

Na manhã desta sexta (28), os bombeiros ainda buscavam outras quatro pessoas, todas mulheres. De acordo com a Defesa Civil de Olinda, oito dos 16 apartamentos desabaram e o imóvel estava interditado desde 2000.