Deputado Felipe Franco acusa PM de agressão em show de Chris Brown; veja imagens

O deputado estadual Felipe Franco (União Brasil) acusou a Polícia Militar de São Paulo de agressão durante show de Chris Brown, rapper norte-americano. Ao lado da esposa, a influencer Inaê Barros, Felipe disse em livre no Instagram que levou um soco no rosto sem motivo. Inaê também compartilhou a situação em seu perfil na rede social.

Conforme o deputado e a esposa, eles tentaram acessar outra parte do camarote do estádio Allianz Parque, onde ocorria o show. “Estávamos com todas as pulseiras, ela nos deixou voltar e nos mandou para fora batendo no meu celular e jogando no chão. Só viemos curtir um show. Estamos esperando providências para a segurança que nos agrediu. Não fizemos nada, só pedíamos para ir para o outro lado do camarote”, escreveu Inaê. A influencer também compartilhou uma foto do olho inchado de Felipe, afirmando: “Allianz Parque, é assim que tratam quem vem no show e vai mudar de lado.”

Esposa de Felipe Franco, Inaê Barros relatou o ocorrido no Instagram (Reprodução / Instagram)

Inaê Barros, esposa do deputado Felipe Franco, mostrou como ficou o rosto do marido após a suposta agressão da PM (Reprodução / Instagram)

Em live no Instagram, Felipe Franco mostrou estar em uma sala com policiais militares. “Eu tenho todas as pulseiras do rolê. A polícia deu um soco na minha cara, certo?”, fala o deputado. Em seguida, ele cobra um posicionamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Me tirando de louco. Aí, governador, apanhei, certo?”, diz.

Além de afirmar que é deputado, na gravação Felipe comenta que votou em “todas as cláusulas” relacionadas aos policiais. “Esse mano aqui, se não tiver disciplina, vai segurar a cebola”, declara enquanto ameaça um dos homens presentes na sala.

Segundo aSecretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Felipe Franco e Inaê Barros “se envolveram em confusão generalizada com seguranças do local” e dois funcionários ficaram feridos. O órgão apontou que “as partes foram conduzidas ao posto da Polícia Militar, onde o deputado desacatou os policiais.” O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) como lesão corporal e desacato.