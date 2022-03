Após acusação de estupro, Chris Brown nega e expõe áudios de vítima pedido 'mais'; veja

Após ser acusado de estupro, Chris Brown divulgou prints e aúdios de uma conversa com a vítima, nas redes sociais. Jane Doe, que afirmou ter sido dopada pelo rapper, perdido a consciência e, em seguida, abusada sexualmente, está movendo uma ação contra o artista em US$ 20 milhões (cerca de R$ 108 milhões).

Na publicação, Chris Brown se diz inocente e pede que parem de o “arrastar na cama’ e de “brincarem assim com a vida das pessoas”. Tudo teria começado em dezembro de 2020, em Star Island, em Miami. Nos prints, é possível ver o cantor pedindo para Jade tomar uma pílula do dia seguinte e, ela, em seguida responde que gostaria de manter relações sexuais com o artista.

Ainda durante a conversa, a vítima manda um nudes para o cantor e escreve: “Você foi honestamente o melhor p** que eu já tive. Eu só quero de novo”. O rapper a ignora e a mulher continua mandando mensagens. Inclusive, insinuando que ele estaria brincando com os sentimentos dela.

“Você sabia muito bem que eu não estava pressionando você. Você me disse para ficar e depois tentar brincar comigo? Isso é louco, eu não merecia isso, mas você conseguiu”, disse, em uma das mensagens.

