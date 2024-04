Defesa de motorista de Porsche oferece salário mínimo à família de vítima de acidente

A defesa de Fernando Sastre Filho, 24 anos, motorista do Porsche que causou um acidente fatal, propôs pagar um salário mínimo mensal à família de Ornaldo Silva Viana, motorista de aplicativo, de 52 anos, morto na colisão ocorrida em 31 de março, na zona leste de São Paulo.

A oferta foi documentada no inquérito policial na última quinta-feira (11/04). Os advogados de Fernando mencionaram que, por meio verbal, se colocaram à disposição dos representantes legais da vítima para oferecer a assistência necessária. No entanto, os advogados da família recusaram a proposta, alegando que não era o momento para tal.

A petição também aponta que a defesa de Fernando ouviu, por meio da imprensa, que a família de Ornaldo estava passando por dificuldades financeiras, o que os levou a oferecer uma ajuda mensal de R$ 1.412 (salário mínimo).

Ainda segundo a defesa de Fernando, a família do cliente tem sido alvo de tentativas de extorsão nas redes sociais feita por um homem que se apresenta como testemunha ocular do acidente e que teria tentado contato com a mãe do empresário no intuito de "negociar" o seu depoimento antes de comparecer à delegacia. Como prova, os advogados apresentaram a cópia de uma conversa que o suspeito teria mantido com a mãe de Fernando.

A equipe de defesa também expressou preocupação com a possível interferência de pessoas que se apresentaram espontaneamente perante a autoridade policial devido à atenção da mídia sobre o caso, o que pode prejudicar a investigação.