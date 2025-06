Defesa Civil alerta para frio e chuvas intensas em todo o Estado de São Paulo

Está prevista para segunda-feira, 23, a chegada de uma frente fria que deve provocar chuvas intensas e rajadas de vento em todo o Estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, pode ocorrer queda de granizo em algumas regiões.

Diante do alerta, o governo vai abrir o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô da capital, para receber a população de rua entre segunda e quarta-feira.

Os períodos críticos de baixas temperaturas ocorrerão entre terça e quarta-feira, sobretudo durante a madrugada. A regiões com menores temperaturas esperadas são: Vale do Ribeira e na Região de Itapeva, com mínima de 3ºC; Serra da Mantiqueira, 4ºC; Vale do Paraíba, Presidente Prudente, Marília e região, com 6ºC; região Metropolitana de São Paulo e nas regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara, com 7ºC; regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, 8ºC; regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, 9ºC; Litoral Norte, com 11ºC, e 12°C na Baixada Santista.

De acordo com a previsão, entre as regiões que sofrerão com chuvas e ventos de forte intensidade estão:

Itapeva

Registro

Campinas

Sorocaba

São Paulo

Região Metropolitana de São Paulo

Vale do Paraíba

Todo o litoral paulista

Já as seguintes regiões terão chuvas e rajadas de impacto moderado:

Presidente Prudente

Araçatuba

Ribeirão Preto

São José do Rio Preto

Barretos

Franca

Araraquara

Bauru

Marília

A Defesa Civil alerta para aumentar os cuidado com idosos, crianças e pessoas em situação de rua.

"Em caso de tempestades, a orientação é evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores, afastar-se de janelas e estruturas metálicas e, se possível, permanecer em local seguro até o término da instabilidade", diz o comunicado.

Serviço

O Abrigo Solidário do governo disponibilizará colchões, cobertores, kits de higiene, alimentação e atendimento social Além disso, as pessoas atendidas receberão um ticket para tomar café da manhã no restaurante Bom Prato da Rua 25 de Março. Animais de estimação também poderão receber acolhimento no local.

Local: Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô

Horário: 19h de segunda-feira (23) até as 8h de quarta-feira (25)