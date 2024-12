VÍDEO: Decorações natalinas transformam cidade em atração especial

A cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, ganhou destaque pela exuberância de sua decoração de Natal. Com enfeites que chamam atenção pelos detalhes minuciosos, a cidade se transformou em um ponto de visita obrigatória para quem busca entrar no clima natalino.

Os arranjos foram planejados para criar uma experiência única, unindo tradição e modernidade. Lápis luminosos, árvores decoradas e cenários temáticos compõem um espetáculo visual que impressiona tanto durante o dia quanto à noite.

A iniciativa também tem gerado elogios pela criatividade e dedicação no trabalho de ornamentação. Com a aproximação do Natal, Francisco Beltrão segue consolidando sua reputação como um dos destinos mais encantadores da região nesta época do ano.