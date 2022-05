Datena é condenado a pagar R$ 20 mil por erro em reportagem; entenda o caso

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão de condenação do apresentador José Luiz Datena a pagar uma indenização de R$ 20 mil por erro em reportagem. Na ocasião, uma enfermeira foi citada injustamente durante o programa "Brasil Urgente", que abordava o caso de uma médica que estaria orientando os funcionários a permanecer trabalhando mesmo positivados para covid-19, em junho de 2020.

VEJA MAIS

Segundo a decisão, a enfermeira foi identificada como a médica responsável por recomendar que os funcionários trabalhassem mesmo infectados pelo vírus, porém, ela apenas realizava a testagem dos funcionários e encaminhava os positivados para o setor médico, onde seriam atendidos.

"Por conta da divulgação dessa notícia falsa, L.S (enfermeira) passou a receber ligações de amigos e familiares, preocupados com a sua segurança, diante da divulgação de fato tão grave", afirmou a advogada Rejane Janon, representante da mulher. "Ela ficou transtornada e assustada, com medo de alguma represália, já que, por medo da contaminação, as pessoas têm tomado atitudes extremas e muitas vezes violentas", continuou ela na petição enviada à Justiça em 2020.

Além de Datena, o repórter Agostinho Teixeira e a Rede Bandeirantes também foram condenados pelo erro da reportagem. Os três citados recorreram da decisão e afirmaram que a enfermeira não foi citada como a médica alvo das críticas, mas a argumentação não foi contemplada pelos desembargadores do Tribunal da Justiça e a condenação foi mantida. No entanto, a determinação que destacava uma retratação foi derrubada.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)