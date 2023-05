Cultivo de ONG de cannabis é assaltado por 15 homens armados

Na última sexta-feira (28), um terreno de cultivo de cannabis da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança (Abrace), a maior associação de pacientes de cannabis do país, que realiza um forte trabalho de orientação do uso medicinal da substância, foi alvo de invasão e roubo em Campina Grande, Paraíba.

Os criminosos roubaram 80 kg de insumos utilizados na produção de canabidiol (CBD), um dos principais componentes da cannabis, utilizado na formulação de produtos e medicamentos à base da erva.

“A gente lamenta pelo trauma que eles deixaram nos nossos colaboradores que foram rendidos, tinham mulheres, mães e inclusive uma delas que está grávida”, disse Cassiano Gomes, diretor e fundador da ONG.

Cerca de quinze indivíduos armados invadiram uma ONG em uma ação coordenada, aproveitando a saída de uma funcionária que foi obrigada a abrir os portões. Os assaltantes renderam os funcionários e exigiram que abrissem o cofre do estoque de flores, desativando e roubando o HD com as imagens de segurança do local. Além das flores de CBD, eles levaram quatro motocicletas, celulares e um laptop.

Apesar do ocorrido, a associação afirmou que a entrega de pedidos não seria afetada, já que possuem estoque de extratos e azeites prontos. A Abrace atende cerca de 42.000 pacientes associados.

O assalto aconteceu às 10h20 da manhã, enquanto uma comitiva de 150 pessoas, composta por integrantes de outras 34 associações de pacientes de todo o país, tinha uma visita marcada na ONG. No entanto, o grupo atrasou na estrada no caminho de João Pessoa a Campina Grande.

O roubo ocorreu no último dia de um evento organizado pela Abrace para formação e educação de outras ONGs de pacientes em todo o país, poucos dias depois da abertura do Museu da Cannabis do Brasil, uma iniciativa liderada pela própria associação, que irritou os opositores da cannabis medicinal no país.

Após o roubo, os diretores da Abrace se reuniram e tomaram medidas para reforçar a segurança do cultivo em Campina Grande, com processos e controles mais rigorosos a partir dos próximos dias.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).