Criminoso mais procurado do ES é encontrado escondido dentro de parede

O traficante mais procurado do estado do Espírito Santo foi preso na manhã desta sexta-feira (8), em Vitória. Ele estava em um esconderijo construído dentro da casa de um familiar, no bairro do Bonfim. Fernando Moraes Pereira Pimenta, mais conhecido como 'Marujo', estava foragido há sete anos e foi descoberto durante uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo.

'Marujo' foi encontrado após uma busca minuciosa pelo imóvel, pertencente ao pai dele. Ele estava escondido em um fundo falso de uma parede, que era aberto de forma eletrônica. Para chegar até o criminoso, os policiais tiveram que quebrar uma das paredes. No local foram encontrados um fuzil, rádios comunicadores, um cilindro de oxigênio e munições.

"Por isso ele conseguiu ficar tanto tempo assim foragido, era um esconderijo bem engenhoso mesmo", explicou Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada do Espírito Santo. Segundo o delegado, 'Marujo' coordenava a base do Primeiro Comando no Território do Bem, que corresponde ao bairro da Penha e adjacências, além de outros municípios capixabas.

Ele é apontado como um dos principais nomes sob o comando da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), que domina essas e outras áreas, expandindo sua influência por diversos pontos da região metropolitana e do interior do Espírito Santo. Como a cúpula da facção está na cadeia, do lado de fora era Marujo quem colocava em prática as ordens dos líderes.

Durante quase sete anos ele esteve foragido no Rio de Janeiro, onde ficava escondido dentro de áreas comandadas pelo Comando Vermelho (CV), grupo do qual o Primeiro Comando de Vitória é aliado.

Marujo tinha seis mandados de prisão em aberto, conforme dados do portal do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), por diversos crimes: homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e corrupção de menores.