Crianças procuram delegacia após vizinha tomar bola de futebol e viralizam na Web

Uma imagem de um grupo de crianças viralizou na Web e fez vários internautas relembrarem a infância. Tudo aconteceu após os meninos procurarem uma delegacia depois que a vizinha tomou a bola que eles usavam para brincar. O fato aconteceu em janeiro de 2020, mas voltou à tona no Twitter nos últimos dias. As informações são do Portal Crimes Reais.

Os meninos jogavam futebol em uma rua de Presidente Dutra, cidade a 307 km da capital maranhense, quando, acidentalmente, chutaram a bola na porta da vizinha e ela pegou o objeto, interrompendo a brincadeira.

Reunidos, o grupo de meninos procurou a delegacia mais próxima para "abrir uma ocorrência" e pedir providências. O fato surpreendeu o delegado César Ferro, já que nunca crianças haviam procurado uma delegacia para resolver esse tipo de questão.

Os garotos falaram que a bola se encontrava murcha e velha. Então, o delegado e a equipe se juntaram e deram uma bola nova para eles reiniciarem a partida. O agente ainda intimou a vizinha, pedindo para que ela não se apropriasse da nova bola das crianças, caso contrário seria chamada à delegacia.