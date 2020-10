Criança morre após ser mordida por cão da raça Chow Chow

Uma criança de um ano e cinco meses amorreu após ser atacada pelo cachorro da família. O animal, da raça Chow Chow, estava preso no curral da fazenda, onde os pais da menina trabalham, quando “estranhou” a presença da criança e avançou sobre ela. O incidente aconteceu no domingo (11), na região da Cachoeira do Paiol, zona rural da cidade de Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce. A mãe da menina está grávida.

Segundo a Polícia Militar, o pai ainda tentou socorrer a menina e recebeu uma mordida no braço. O dono da fazenda levou os feridos até o hospital da cidade, que fica a cerca de 40 minutos do sítio. A criança chegou com vida, mas não sobreviveu aos ferimentos decorrentes do ataque, principalmente na cabeça e no pescoço.

À polícia, o pai contou que o cão ficou agitado por causa de outro cachorro que passou próximo dele e, por isso, atacou a criança que estava perto. Ele disseque havia comprado o Chow Chow há quatro meses e que a criança tinha o costume de brincar com ele. Os pais foram chamados para prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil, em Governador Valadares, na região do Rio Doce. Mas, abalada, a mãe da menina não conseguiu conversar com os investigadores.