Criança fica presa em máquina de lavar roupa durante brincadeira de pique-esconde

O Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás foi acionado para resgatar uma criança de 11 anos, que ficou presa dentro da máquina de lavar roupas durante brincadeira de pique-esconde. O caso ocorreu na última sexta-feira (24). A criança brincava com parentes quando decidiu se esconder no eletrodoméstico e ficou presa. Desesperados, os parentes da criança tentaram tirá-la da máquina por conta própria, mas não conseguiram, levando-os a acionarem os bombeiros.

Os agentes tiveram que desmontar a máquina, retirar a tampa e assim, tirar o garoto de dentro da máquina.

O menino saiu ileso. "A própria criança informou que, durante uma brincadeira de pique-esconde, entrou no cesto da máquina de lavar roupa e ficou presa. Chegamos no local e verificamos que seria necessário retirar a parte superior da máquina para ter acesso [a ela]. Assim fizemos e conseguimos retirá-la”, comentou o sargento do CBMGO Nikholas Danette.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com