Criança é filmada andando em parapeito de janela no 3º andar

Uma vizinha filmou uma criança, que aparenta ter 3 anos, andando no parapeito da janela do apartamento de um condomínio, em Goiânia. De acordo com moradores, ela mora no 3º andar do prédio. As informações são do G1 Goiás.

As imagens foram divulgadas na última terça-feira (20) e mostram a menina subindo no parapeito e andando pela estrutura, enquanto se apoia na janela. Depois, a menina desce e volta para dentro do apartamento.

Durante o tempo do vídeo, ninguém apareceu para tirar a criança da janela.