Criança é estuprada, morta e degolada pelo padrasto que não aceitava término com a mãe da vítima

Uma menina de sete anos foi estuprada, morta e degolada na noite de segunda-feira (30), em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime seria o padrasto da criança, que não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da vítima. Ele teria sido morto após fugir e entrar em um confronto com a Guarda Municipal da cidade.

VEJA MAIS

Conforme as informações do 1º Batalhão da PM em Itajaí, médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) confirmaram que a criança foi estuprada e depois degolada até a morte. Além disso, ele teria cortado os dedos do outro filho da mulher, um adoelscente de 16 anos. Uma faca apreendida pela polícia teria sido a arma do crime.

O homem possuía registro de ocorrência contra o pai das vítimas por ameaça e foi flagrado por câmeras de segurança saindo da casa da ex.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)