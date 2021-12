Criança de 9 anos é atingida com tiro de raspão em escola municipal

Quando chegava a uma escola da rede municipal, uma criança de 9 anos foi atingida por um tiro de raspão, nesta quarta-feira (15), em Fortaleza (CE). O prefeito da capital, José Sarto, foi quem divulgou a informação, que foi destaque no jornal O Povo.

De acordo com o gestor, a criança foi socorrida para o Instituto Doutor José Frota (IJF) e realizou exames. A vítima não corre risco de morrer.

O prefeito contou que conversou com a família e afirmou que determinou às equipes da Prefeitura que prestem todo o amparo para a criança, seus familiares e a comunidade escolar. Eles devem receber acompanhamento psicológico e de assistência social.

"Lamento muito que isso tenha acontecido, mas não vamos admitir que esse crime fique sem punição. Por isso, cobrei das autoridades de segurança pública que rigorosa investigação para que os culpados sejam identificados e recebam a devida pena. Nossas escolas são e devem ser lugares de aprendizado, alegria e segurança. E continuarei trabalhando para isso", destacou o gestor.

Polícia busca identificar autores do disparo

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências pela região, buscando identificar os autores do disparo. Uma composição do Grupo de Segurança Escolar (GSE) do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp) da PM também atua no caso.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio 32º Distrito Policial (DP), é responsável pelas investigações sobre a ocorrência.