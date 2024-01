Criança de 3 anos morre após entrar escondida em carro estacionado, no Rio de janeiro

Uma criança de três anos foi encontrada morta dentro de um carro estacionado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na última quinta-feira (18). Ela teria entrado no veículo sem que ninguém percebesse e veio a óbito por ficar por muito tempo no local fechado.

O menino estava sob a supervisão da avó, que chegou a ser presa pelo crime. No entanto, ela pagou fiança e responderá em liberdade por homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar.

Segundo o delegado Edezio Ramos, da 36ª DP (Santa Cruz), a mulher irá responder em razão de ser a pessoa que devia ter os cuidados necessários para impedir que aquilo acontecesse e não ter agido de tal forma.

Conforme as primeiras informações, o menino estava na casa da avó quando entrou no veículo sozinho, sem que ninguém percebesse. Depois de um tempo, os familiares deram por falta dele e começaram a procurá-lo. Não deu tempo de socorrer o menino.

A Polícia Militar informou que agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para checar uma ocorrência de entrada de uma criança que já chegou morta na UPA de Santa Cruz.

A família foi levada para a delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. Uma perícia foi feita no local.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com