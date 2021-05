Criança de 2 anos perde 40% do intestino ao chegar em hospital com sinais de maus-tratos

A criança de dois anos, que foi levada com urgência ao hospital, com ferimentos e sem duas unhas nas mãos, teve que se submeter a cirurgia de urgência para retirada de 40% do intestino. Ela recebeu alta no último domingo (16) após ficar seis dias internada em uma unidade de saúde de Goiás. A polícia suspeita que a mãe e o padrasto da vítima sejam os responsáveis pelos maus-tratos.

O fato da menina aparecer na área hospitalar sem as unhas e com bastante hematomas no rosto, no pescoço e nas pernas chamou a atenção da equipe médica. Os profissionais da saúde acionaram o Conselho Tutelar para a proteção da criança. De acordo com o órgão, a mãe e o padrasto da garota alegaram que os machucados foram provocados por uma queda de bicicleta que ela teria sofrido, e negaram agressões contra a menina. Mas, a polícia segue investigando os culpados.

“No hospital, os médicos fizeram exames e identificaram sinais de vermelhidão no intestino. Em seguida, decidiram que deveriam fazer procedimento cirúrgico”, disse o conselheiro tutelar Carlin Júnior.

Os médicos identificaram um coágulo que tomou quase a metade do órgão dela e foi necessário fazer uma abertura na região do intestino da criança, sendo retirado 40% do órgão que estava comprometido

Uma medida protetiva retirou a criança da casa da mãe e a entregou para os cuidados da avó materna. Carlin Júnior afirmou que a mãe da garota começou a chorar com a nova ação. “Mas vi esse comportamento mais como preocupação do que poderia acontecer na polícia, e não pela situação da criança em si”, diz o representante do Conselho Tutelar.