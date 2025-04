Criança de 11 anos encontra revista com nudez em unidade de saúde em São Paulo

Um menino de 11 anos encontrou uma revista com fotos de mulheres nuas dentro da Policlínica da Aparecida, em Santos, no litoral de São Paulo, na tarde de terça-feira (15). A situação deixou a criança abalada. O pai do garoto afirma que o material estava em um armário na ala pediátrica da unidade de saúde.

De acordo com Felipe Oliveira, o filho estava na policlínica acompanhado da mãe e da avó, que seria atendida. Enquanto aguardava para tomar uma vacina, o menino teria acessado o armário com livros e encontrado a revista. “Por volta das 13h30, aguardando, ao ser chamado para vacina, meu filho se deparou com o armário que tem livros e encontrou essa revista. Ele ficou apavorado, foi até a mãe e falou sobre a revista”, contou o pai.

Segundo o pai, a mãe do menino ficou nervosa com a situação e reclamou com funcionários da unidade, que, conforme ele relata, disseram não ter conhecimento de que a revista estava no local.

O pai da criança informou que pretende conversar com o filho para tentar tranquilizá-lo. "O meu filho não quer mais voltar ao local [...], mas não temos plano de saúde e somos obrigados a levá-lo lá [na policlínica]", finalizou.

A coordenação da Policlínica da Aparecida informou, por meio de nota, que a publicação estava no revisteiro da recepção e não na ala pediátrica. A administração afirmou ainda que a revista é especializada em fotografia artística. Em uma das edições, a própria publicação diz: “Mesmo em fotos de nu frontal, a sutileza e a beleza superam qualquer conotação sexualista”.