Criança de 10 anos é baleada enquanto brincava dentro da escola

Na última quinta-feira (9), uma criança de 10 anos foi atingida no abdômen por uma bala perdida, enquanto brincava dentro da escola, em em Vitória, no Espírito Santo. Ainda não há suspeitos do crime. O estado de saúde da vítima é estável. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a polícia, a menina brincava na instituição particular quando foi ferida de raspão pelo projétil . Por isso, não foi necessário a encaminhar para um hospital. O autor do disparo ainda não foi identificado pela polícia.

A vítima precisou realizar exames de lesão corporal no Departamento Médico Legal (DML). Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o ocorrido.