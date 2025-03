Creme dental da Colgate é proibido pela Anvisa; saiba qual a versão do produto

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão do uso e da venda do creme dental Colgate Total 12 Clean Mint, que é uma nova versão de uma das pastas mais populares da marca no país nesta quinta-feira (27). Recentemente, a empresa informou uma mudança na fórmula do produto e a proibição ocorreu devido a relatos de consumidores que utilizaram o creme e tiveram algumas reações adversas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

No total, foram oito notificações registradas que envolveram 13 efeitos relatados sobre o uso do creme dental. Entre os principais sintomas manifestados pelos consumidores da Colgate, estão: boca seca; gengiva irritada; vermelhidão; inchaço nos lábios, amígdalas e mucosa oral; e sensação de ardência e dormência na boca.

Sendo assim, os artigos 6° e 7° da Lei nº 6.360/1976 permitem que a Anvisa possa suspender o uso do produto por ser "nocivo à saúde ou não preencher requisitos estabelecidos em lei, o que implica na sua imediata retirada do comércio e na exigência da modificação da fórmula de sua composição e nos dizeres dos rótulos, das bulas e embalagens, sob pena de cancelamento do registro e da apreensão do produto".

De acordo com o Jornal Estado de São Paulo, a versão do produto lançada em 2024 é composta por fluoreto de estanho, o que é diferente da versão anterior que possuía em sua base o fluoreto de sódio. Na embalagem, a marca promete uma defesa bacteriana reforçada por até 12 horas e o cuidado com a cárie, o esmalte, a placa, a gengivite, o tártaro, a sensibilidade e o branqueamento.

A marca ainda pode recorrer da decisão.