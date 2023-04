Conheça as diferenças entre os cremes dentais; dentista ensina como escolher

Apesar de parecer, nem todos os cremes dentais são iguais. Em meio a uma variedade de opções disponíveis no mercado, muitas pessoas se confundem na hora de escolher ou até mesmo desconhecem as múltiplas funções dos produtos disponíveis no mercado. Para tirar essa dúvida, uma thread feita no Twitter nesta quarta-feira (12) pela dentista Alana de Melo, natural do Amazonas, trouxe explicações e as diferenças sobre as pastas de dente mais indicadas para cada caso e como saber qual escolher.

Existem diferentes tipos de fluoreto presentes no mercado. E saber a diferença é importante na escolha da pasta, conforme explicou Alana, “Antes de mais nada, é importante que seu creme dental tenha flúor. De maneira bem simples, o flúor vai ajudar no equilíbrio do pH, salivar, evitando que os dentes percam minerais após a alimentação”, explicou Alana, antes de seguir com os tipos de cremes dentais.

Alana explica que o monofluorfosfato de sódio é o tipo de fluoreto mais comum. Isso porque ele é de fácil manipulação e “pode ser encontrado nas pastas mais acessíveis”. É importante ressaltar que ele costuma ter menor quantidade de flúor biodisponível (que é o que importa). E, como ele não tem, o íon de fluor livre ele não é indicado para tratar lesões iniciais de cárie (atenção mamães e papais) ou lesões de erosão”, complementou a dentista.

O outro tipo de flúor se trata do fluoreto de sódio, que é o mais indicado para prevenir cáries. Já o fluoreto de estanho age combatendo a gengivite e tem ação anti-erosiva. No entanto, possui um valor maior, como lembra Alana. “De maneira geral, o que vocês precisam saber é que para todos os efeitos a sua pasta precisa ter no mínimo 1.000 ppm de flúor (mesmo pastas infantis). E, se possível, que ela tenha fluoreto de sódio para ter maior biodisponibilidade. A quantidade de flúor que vocês vão encontrar no rótulo”, detalhou a dentista.

Creme dental anti-gengivite

“Os componentes de creme dental anti-gengivite são fluoreto de estanho (que tem uma ação superior) e sais de zinco (Óxido de/Citrato de). Mas o principal aqui é que a gengiva saudável precisa de fio dental. A pasta não vai substituir o uso de fio”, pontuou Alana.

Creme dental anti-tártaro

“Aqui é importante ressaltar que 'anti' é por combater a formação do tártaro. Este creme dental não remove o tártaro. O tártaro uma vez formado tem que ser removido atrás de raspagem com dentista. A categoria é indicada para você que sempre tem muito tártaro, mas nota: use mais fio dental e procure melhorar a técnica de escovação. O creme dental sozinho não faz milagre”, declarou.

Creme dental de clareamento

De acordo com Alana, esse tipo de creme dental “não funciona”. “O que acontece é que as pastas “clareadoras” possuem maior quantidade de abrasivos na composição e elas removem pigmentos extrínsecos nos dentes durante a escovação”, relatou. “No entanto, essa abrasividade por tempo prolongado vai desgastando esmalte dentário e causando sensibilidade dentária. Existem ainda outras pastas que contém peróxido de hidrogênio que de fato é o composto dos géis de clareamento”, disse.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)