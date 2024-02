Cratera se abre na BR-470, em Santa Catarina, e casal em carro acaba caindo

Um incidente interrompeu o fluxo na BR-470, em Santa Catarina na manhã desta quarta-feira (14). Um trecho da estrada desabou, formando uma cratera no km 143, próximo ao acesso ao Bairro Canoas, em Rio do Sul, Vale do Itajaí. O episódio resultou na queda de um carro com um casal a bordo. Ambos foram resgatados sem ferimentos graves e com sinais vitais estáveis pelos socorristas.

Segundo relatos, o condutor não percebeu os alertas emitidos por pessoas na via, levando o veículo a cair na cratera formada pelas intensas chuvas que assolam a região. Embora uma ambulância tenha sido chamada, o casal conseguiu sair do carro e recebeu assistência dos bombeiros que já estavam no local.

Com a pista interditada, a Secretaria Estadual da Infraestrutura prontamente indicou rotas alternativas para contornar o trecho afetado da BR-470. No sentido Oeste para o Leste, a recomendação é entrar pelo trevo de Laurentino, seguindo em direção ao bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul, passando pelos bairros Budag e Canoas até chegar ao trevo de acesso à BR-470.

Para veículos pesados, como caminhões, a orientação é utilizar a BR-282. Outra opção é adentrar o trevo de Laurentino, seguindo em direção à Serra Tomio, até chegar a Rio do Sul, saindo nas proximidades do trevo do Fundo Canoas/Progresso.

Prefeitura proíbe circulação de veículos com peso superior a 40 toneladas

Como medida preventiva, a prefeitura municipal de Rio do Sul emitiu um decreto proibindo a circulação de veículos com peso superior a 40 toneladas nos bairros Centro, Budag, Barragem e Barra do Trombudo, com fiscalização a cargo da Guarda Municipal.

A rápida ação das autoridades e a disponibilização de rotas alternativas visam garantir a segurança e a mobilidade dos motoristas diante deste imprevisto na BR-470 em Santa Catarina.