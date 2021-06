Covid mata mãe e filha com intervalo de apenas um dia

Uma tragédia se abateu sobre uma família em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Raquel Cristina de Lima, 35 anos, que era vendedora, morreu na terça-feira (8) por complicações decorrentes da covid-19. A filha dela, a estudante Amanda Cristina de Lima, de 18 anos, morreu no dia seguinte, na quarta (9), também vítima da doença.

O marido de Raquel, Antônio Carlos Nunes da Silva, disse que a doença se agravou rapidamente na mulher e na enteada.

Com os sintomas mais agudos, as duas foram internadas no começo da semana. Segundo Antônio, Amanda foi atendida inicialmente no Polo da Treze de Maio, mas não preferiu deixar a unidade, assinando um termo de responsabilidade para ser liberada.

Na segunda (7), porém, Amanda piorou, e ela foi para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde morreu. De acordo com Silva, mãe e filha eram hipertensas e tomavam medicamentos para controlar a doença crônica.

“Elas vão fazer muita falta. Fiquei por 16 anos com a Raquel e tenho um filho de 11 anos com ela para cuidar”, desabafou o marido.