Covid-19: Veja 6 capitais do Brasil que estão flexibilizando ou devem liberar o uso de máscaras

Em algumas capitais brasileiras, o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em determinadas situações já é ou está próximo de se tornar uma realidade. Uma das primeiras a adotar medidas de flexibilização nesse sentido, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, deve reunir seu Comitê Científico na próxima segunda-feira (7) para discutir a possível liberação do item em lugares fechados – nos ambientes abertos, ele não é mais obrigatório desde outubro do ano passado. As informações são do Portal IG.

Nesta sexta-feira, o uso de máscaras também deixou de ser obrigatório em ambientes abertos em Brasília e Belo Horizonte. Algumas cidades admitem que devem se reunir em breve para discutir novas flexibilizações. Confira: