Covid-19: mais de 5 milhões de doses da vacina chinesa chegam ao Brasil

5,5 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, desembarcou na manhã desta quinta-feira (24), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

A carga é composta por 2,1 milhões de doses já prontas para aplicação e mais 2,1 mil litros de insumos, correspondentes a 3,4 milhões de doses que serão envasadas na fábrica do Butantan, na capital paulista.

Outros dois carregamentos devem desembarcar no país na semana que vem, nos dias 28 e 30 de dezembro, totalizando 10,8 milhões de doses para iniciar o Plano Estadual de Imunização, previsto para começar no dia 25 de janeiro.

"O imunizante atingiu um índice de eficácia superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde e, com isso, poderemos em breve solicitar à Anvisa o registro", disse o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, que acompanhou a chegada do lote.



O primeiro lote, com 120 mil doses, chegou ao Brasil no dia 19 de novembro; o segundo, com 600 litros a granel do insumo, desembarcou em 3 de dezembro; enquanto a terceira remessa, com 2 milhões de doses, chegou no último dia 18.