Covid-19: Brasil registra 59.737 casos e 391 óbitos em 24 horas

O Brasil registrou 59.737 novos casos e 391 óbitos por covid-19 em 24 horas. As informações são do boletim epidemiológico divulgado neste domingo (6), pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o país soma 26.533.010 casos desde o início da pandemia. O número total de mortes pela doença é de 632.193. As informações são da Agência Brasil.

Ainda conforme o boletim, 22.717.907 pessoas se recuperaram da doença e 3.182.910 estão em acompanhamento.

Os dados de Mato Grosso, do Distrito Federal e do Tocantins, além do número de casos de Goiás, não foram atualizados já que as secretarias de Saúde não enviaram as informações ao ministério.

O maior número de casos está concentrado em São Paulo (4,74 milhões); Minas Gerais (2,87 milhões) e Paraná (2,07 milhões). Três estados da região Norte somam menos casos: Acre (105.938), Amapá (156.500) e Roraima (145.856).

Em relação às mortes, São Paulo tem o maior número de óbitos (159.589), seguido de Rio de Janeiro (70.232) e Paraná (41.431). O menor número de mortes também está no Norte do país: Acre (1.897), Amapá (2.057) e Roraima (2.105).