Brasil ainda não atingiu o pico de infecções por variante Ômicron, diz Queiroga

Na avaliação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Brasil ainda não atingiu o pico de infecções por covid-19 causadas pela variante Ômicron do novo coronavírus. Em publicação no Twitter, o chefe da pasta destacou que o enfrentamento à pandemia continua e reforçou pedidos para que a população complete seu esquema vacinal.

"Tivemos aumento de casos causado pela covid-19 e ainda não chegamos no pico da onda causada pela Ômicron", publicou Queiroga, junto com uma foto da equipe do ministério. "Monitoramos a pressão sobre o sistema de saúde, em especial a ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva UTI. Há espaço para abertura de novos leitos e estamos apoiando os Estados sempre que necessário. A atenção primária também tem sido reforçada", disse.

Apesar do aumento no número de leitos necessários para o combate da doença em todo o País, Queiroga ressaltou que alguns Estados "já apresentam redução de casos e esperamos que nas próximas semanas essa queda se mantenha". "Se você ainda não tomou a segunda dose e a dose de reforço, não esqueça de completar seu esquema vacinal", completou o ministro.