Corpos de Marília Mendonça e tio chegam a Goiânia para velório

Os corpos da cantora Marília Mendonça e do tio, Abicieli Silveira Dias, chegaram na manhã deste sábado (6) ao aeroporto de Goiânia. Eles serão velados juntos no Ginásio Goiânia Arena. Além deles, mais três pessoas morreram no acidente com o avião deles, que caiu em Minas Gerais.

Os corpos são preparados para o velório dentro próprio aeroporto e sairão para o ginásio Goiânia Arena.

O velório será aberto ao público e acontecerá de 13h às 16h. De acordo com o governador Ronaldo Caiado (DEM), a expectativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local para o adeus à cantora.

Em relação ao enterro, a assessoria informou que o sepultamento será reservado aos familiares no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. A Secretaria Municipal de Mobilidade disse que haverá um cortejo do ginásio ao cemitério.

O Goiânia Arena tem capacidade para 11.333 pessoas sentadas, sendo 15 mil pessoas como lotação máxima. O anel superior suporta até 8 mil pessoas sentadas em arquibancadas.