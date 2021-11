Corpos de Marília Mendonça e do tio são transportados de MG para Goiânia, onde ocorrerá velório

Os corpos da cantora Marília Mendonça e do tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Filho, saíram na manhã deste sábado (6) do aeroporto regional de Ubaporanga, no Leste de Minas Gerais, a caminho de Goiânia, onde ocorrerá o velório. Já o corpo do produtor Henrique Ribeiro permanece no aeroporto à espera do avião que irá transportá-lo para Salvador.



A Polícia Civil informou que os corpos do piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana, já foram liberados do Instituto Médico Legal de Caratinga na manhã deste sábado e estão na funerária.



A liberação dos corpos da cantora, do tio e do produtor dela pelo IML ocorreu na madrugada desse sábado, depois que advogados da família da artista chegaram para cuidar dos trâmites burocráticos com a funerária.

Por volta de 7h15, a Polícia Civil escoltou a saída de dois carros da funerária a caminho do aeroporto, levando os corpos de Marília, do tio e do produtor dela.

Corpos da cantora Marília Mendonça e do tio decolaram do aeroporto de Ubaporanga, no Leste de Minas Gerais (André Guimarães/Inter TV dos Vales)

Ainda neste sábado está previsto o transporte dos corpos do piloto e do copiloto para Brasília, mas o horário não foi divulgado.



O velório da cantora está previsto para começar às 13h no Ginásio Goiânia Arena. A Secretaria Municipal de Mobilidade disse que haverá um cortejo do ginásio ao Cemitério Memorial Parque, onde Marília Mendonça será enterrada, às 17h30. São esperadas 100 mil pessoas.

Corpos de Marília Mendonça, tio e produtor dela foram liberados do IML de Caratinga no começo da madrugada deste sábado (6) (Reprodução Jornal da Globo)

Laudo

De acordo com o médico legista Pedro Nunes Coelho, a causa oficial da morte só poderá ser definida daqui a cerca de 20 dias, após a conclusão de exames de sangue, urina e de vísceras. Porém, muito provavelmente, a causa de todas as mortes foi politraumatismo, diz o legista.

Segundo ele, todas as cinco vítimas morreram na hora do impacto. "A gravidade das lesões não permitiria a pessoa sobreviver. Foram muitas lesões letais em todos eles", afirma.