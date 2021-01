Corpos de mãe e filha desaparecidas são encontrados em estado de decomposição

Após quatro meses de desaparecimento, corpos de mãe e filha foram encontrados por vizinhos na noite desta quarta-feira (6), em uma casa, em Taquara, na Zona Oeste do Rio. Ao entrar na casa, um vizinho encontrou os corpos em estado de decomposição.

Moradores contam que Dona Dulcina, de 81 anos e a filha, Dulcimara, de 38, eram discretas e muito conhecidas na rua onde moravam.

De acordo com peritos do IML, não havia sinais de violência nos corpos. Uma das hipóteses pode ser envenenamento. A investigação está a cargo da 32ª DP do bairro.

Os vizinhos que viram os corpos contam que elas estavam em locais separados da casa. A idosa estava em um dos quartos, ao lado do cachorro da família, também morto. Segundo relatos, o quarto estava com a porta trancada. Já o corpo de Dulcimara estava no andar de cima.

O encarregado de manutenção André Guimarães contou que outros vizinhos foram falar com ele que mãe e filha estavam sumidas. "Elas eras muito queridas pela gente aqui. Eram pessoas muito fechadas, mas eram pessoas que não criavam problemas. Era professora. Meu pai, que já é falecido, gostava muito delas. Eram pessoas bacanas. A gente fica sem entender o que aconteceu", relatou.