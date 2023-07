Corpos de haitianos que morreram em explosões são velados no Paraná

Os corpos dos sete trabalhadores haitianos que morreram nas explosões em um silo da cooperativa C.Vale, em Palotina, no oeste do Paraná, estão sendo velados nesta sexta-feira (28). O velório coletivo ocorre no ginásio de esportes de Palotina, com a presença da comunidade haitiana que vive na cidade. Saiba quem são as vítimas:

Donaldo St Cyr

Eugênio Meteleus

Reginaldo Gegrard

Michelet Louis

Jean Joseph

Jean Calix

Wicken Celestin

VEJA MAIS:

Também foi registrada uma oitava morte, de um trabalhador brasileiro, cujo corpo é velado em uma capela particular. Ainda não há informações sobre o horário de enterro das vítimas, mas a previsão é de que seja ainda nesta sexta.

Além dos oito mortos, um trabalhador, também haitiano, continua desaparecido. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele está sob uma carga de 10 mil toneladas de milho.

Acidente

Ainda de acordo com a corporação, 11 pessoas ficaram feridas nas explosões. O local é um grande reservatório onde são armazenados produtos agrícolas. O acidente aconteceu na quarta-feira (26).

O Ministério do Trabalho (MPT) e a Polícia Civil instauraram inquérito para investigar as causas do acidente. Em nota, a C.Vale disse que está colaborando com as forças de segurança.